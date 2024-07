Napoli su Dorgu se parte Mario Rui: sul terzino ci sono anche Milan e Atalanta

Come riporta Tmw, il Napoli è sulle tracce di Dorgu, difensore danese di proprietà del Lecce. Il calciatore è seguito da diversi club di Serie A e gli azzurri devono prima cedere qualcuno a sinistra per affondare il colpo. L’indiziato numero uno alla cessione è Mario Rui, il portoghese è pronto a tornare in patria dopo 13 anni in Italia. I discorsi con Sporting, Benfica e Porto vanno avanti anche se al momento non c’è nulla di concreto. Dorgu potrebbe arrivare anche qualora si chiudesse per Spinazzola, visto che Olivera potrebbe essere utilizzato come braccetto nella difesa a 3 di Conte. Sul calciatore ci sono Milan e Atalanta oltre al Leverkusen più defilato dopo l’acquisto di Belocian del Rennes, che può agire anche come terzino sinistro. La valutazione del classe 2004 resta alta, superiore ai 10 milioni.