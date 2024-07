Come riporta La Stampa, Alessandro Buongiorno è sempre più vicino al Napoli: “Per Alessandro Buongiorno, ormai ad un passo, pupillo di Conte, non rimane che definire i dettagli del contratto con il Napoli, che prevede uno stipendio triplicato rispetto a quanto percepiva in granata: da 2,5 milioni a salire per le prossime 5 stagioni, ma il difensore vorrebbe inserire una clausola di rescissione tra 24 mesi. E poi la sua avventura con il Torino potrà dirsi ufficialmente chiusa dopo 18 anni“.