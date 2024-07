Hermoso-Napoli, il problema resta l’ingaggio: ecco quanto chiede il calciatore

Come riporta Tmw, il Napoli continua a seguire Hermoso anche se al momento le parti sono abbastanza distanti. Il difensore si è appena svincolato dall’Atletico Madrid e sta valutando diverse offerte per il suo futuro. Gli azzurri gli offrono un triennale da 3,5 milioni a stagione, il calciatore vuole sfruttare il suo status di svincolato e ne chiede almeno 5. Il Napoli resta ottimista ma le offerte al calciatore non mancano soprattutto dall’Arabia. Il problema commissioni che c’era all’inizio è stato risolto e il nodo ingaggio resta l’ultimo tassello per chiudere la trattativa. Vedremo se nei prossimi giorni arriverà l’accordo definitivo.