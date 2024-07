Secondo quanto riporta il giornalista Fabrizio Romano sul suo profilo X, il Napoli ha raggiunto l’accordo per Rafa Marin del Real Madrid. Ecco cosa ha scritto sul primo acquisto dell’era Conte:

“Rafa Marin al Napoli, here we go! Accordo in atto con il medico da seguire prima del ritiro pre-campionato. Il Real Madrid ha accettato e nell’accordo sarà inclusa la clausola di riacquisto”.