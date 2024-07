Nella lista del Napoli per sostituire Victor Osimhen salta definitivamente l’affare Strand Larsen, il centravanti ex Celta Vigo è stato acquistato dal Wolverhampton e giocherà dunque in Premier League la prossima stagione. Il classe 2000 arriva da una stagione da protagonista con il Celta, dove ha chiuso la stagione da capocannoniere della squadra segnando 13 gol nella Liga. Strand Larsen ha completato tutti i test medici e ha firmato con il club inglese fino al 2029.