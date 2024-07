Nicolò Schira, esperto di calciomercato, sul suo profilo X ha fornito un aggiornamento sulla situazione Di Lorenzo-Napoli. Queste le sue parole:

“Operazione disgelo. Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte in pressing telefonico su Giovanni Di Lorenzo per convincerlo a restare. Il Presidente ha fatto un po’ mea culpa per la gestione degli ultimi mesi della scorsa stagione in cui il capitano si è sentito abbandonato al suo destino. Parti più vicine rispetto a qualche settimana fa…”.