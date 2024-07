Questione Kvara: il rinnovo ancora non arriva ma ADL non cederà alle lusinghe francesi

Come riporta Tuttosport, il Napoli vuole blindare Khvicha Kvaratskhelia al più presto e dopo i primi tentativi non andati a buon fine prepara una nuova offerta. La proposta che gli azzurri recapiteranno all’agente del calciatore si aggira intorno a 5,5 milioni a stagione più bonus fino al 2029. La metà di quanto il PSG è disposto a concedere al talento georgiano, circa 9 milioni più 2 di bonus. ADL non ha alcuna intenzione di cedere alle lusinghe dei francesi, nemmeno per una cifra superiore ai 100 milioni. Conte lo ritiene fondamentale per il suo Napoli e il Presidente vuole accontentarlo. Se non dovesse arrivare il rinnovo, il Napoli si opporrebbe comunque alla sua cessione forte del contratto firmato lo scorso anno (in scadenza nel 2027).