Come riporta Radio Kiss Kiss Napoli, Gli azzurri fanno sul serio per il classe 2006 Giovanni Leoni della Sampdoria e hanno fatto un prima offerta ai blucerchiati per anticipare la concorrenza. La Samp però non vuole privarsi del calciatore e vorrebbe continuare il suo percorso di crescita insieme. Il Napoli resta comunque fortemente interessato al ragazzo e attende sviluppi nelle prossime prossime settimane per capire se c’è margine di trattativa.