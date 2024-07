Gli ultimi aggiornamenti su Osimhen da Sportmediaset: “La cessione di Osimhen al momento è ferma, nessun club ha intenzione di pagare la super clausola di 130 milioni di euro del bomber nigeriano. De Laurentiis però sa che deve vendere Osimhen e quindi ascolterà anche offerte più basse, ma non al di sotto dei 100 milioni di euro, se non arriveranno offerte il calciatore dovrà presentarsi in ritiro”.