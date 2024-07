Di Marzio – Proseguono i contatti tra il Milan e il Chelsea per Lukaku e non solo

L’esperto di mercato Gianluca di Marzio tramite i suoi profili social è intervenuto sulla situazione Lukaku:

“Il Milan guarda sempre in casa Chelsea per il mercato. I nomi più caldi sono due, Carney Chukwuemeka e Romelu Lukaku. Per l’attaccante belga la trattativa non sarà semplice e soprattutto non sarà breve. Il club rossonero sa che i Blues vogliono liberarsi dell’attaccante e stanno spingendo per provare a prenderlo a un prezzo più basso. Su Chukwuemeka invece, il Milan vuole convincere il Chelsea per prenderlo in prestito con l’opzione per il riscatto”.