Alvino: “Osimhen? Il Napoli è tranquillo, spetta a Victor la decisione sul suo futuro. Su di lui PSG e club inglesi, non escludo l’Arabia Saudita”

Il giornalista ed opinionista sportivo Carlo Alvino è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli durante il programma radiofonico Radio Goal per fare il punto su Victor Osimhen.

“Il Napoli è tranquillo per quanto riguarda la situazione Osimhen. Il club ha un accordo con l’agente del nigeriano già dal giorno del rinnovo del contratto. Il Napoli sa che l’impegno preso da Calenda sarà mantenuto” commenta Alvino.

Inoltre, la situazione in casa Napoli sembrerebbe calma poiché, secondo il giornalista, spetta ad Osimhen la decisione sulla sua prossima squadra. Tra le opzioni per l’attaccante c’è l’Arabia Saudita che, dal punto di vista economico, potrebbe prendere in considerazione ma Osimhen vorrebbe giocare in un top club e in un top campionato europeo, come la Premier League. Per Alvino non è da escludere la pista Paris Saint Germain.