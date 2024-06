Pista araba per Osimhen? Un club è disposto a pagare la clausola

Victor Osimhen ed il Napoli sono destinati a salutarsi durante l’estate ma la situazione non è semplice come sembra. Il nigeriano ha infatti una clausola di circa 130 milioni di euro e per ingaggiarlo qualsiasi club è costretto a sborsare i soldi richiesti da questo accordo contrattuale. Nel mercato europeo sono poche le squadre che potrebbero permettersi di spendere così tanto per un singolo giocatore e di conseguenza potrebbe entrare in gioco l’Arabia Saudita.

In particolare l’Al Ahli, club di Mahrez, Firmino, Demiral, Kessié e anche Gabri Veiga, è fortemente interessato e sarebbe disposto a pagare la clausola per accaparrarsi l’attaccante. Ciò, ovviamente, non basta: c’è da capire anche la volontà del giocatore che a soli 25 anni si ritroverebbe a giocare fuori dall’Europa. Tutto si deciderà nelle prossime settimane.