Gianluca Gaetano, rientrato dal prestito dal Cagliari (dove ha contribuito alla salvezza rossoblù), potrebbe partire ancora e stavolta non in prestito. Su di lui infatti c’è proprio il club sardo, che sarebbe deciso ad acquistarlo a titolo definitivo. Il centrocampista azzurro in Sardegna ha realizzato 5 gol e un solo assist.

Resta vivo però, l’interesse del Parma di Fabio Pecchia, che lo ha già allenato quando allenava la Cremonese.