Gazzetta – Conte vuole Spinazzola: è perfetto per il Napoli e si spinge per chiudere

Antonio Conte ha dichiarato le sue intenzioni: i calciatori da lui desiderati dovranno essere necessariamente acquistati dalla società del Napoli e in lista pare ci sia anche Leonardo Spinazzola. L’esterno della Roma, infatti, piace molto al tecnico azzurro e come riportato da La Gazzetta dello Sport sono stati già avviati i contatti per il trasferimento:

“Una soluzione per fascia sinistra della squadra che sta prendendo forma nel segno di Antonio Conte. All’occorrenza Spinazzola può agire anche sulla corsia di destra. La duttilità è un fattore che spinge in suo favore. Nel 3-4-3 che delineerà il Napoli di Conte, Spinazzola potrebbe essere inserito sulla sinistra della mediana. Entrando in ballottaggio con Olivera. Ma può essere un’opzione pure in chiave difensiva. La sua esperienza si propone come una garanzia di affidabilità. Ora si attendono gli sviluppi della trattativa. Spinazzola è pronto a una svolta della sua carriera. Napoli è la chance per riproporsi da protagonista“