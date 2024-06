TuttoSport – Patto tra Osimhen e il Napoli: di cosa si tratta

Uno dei dilemmi del nuovo Napoli di Antonio Conte riguarda la permanenza o meno di Victor Osimhen. Aurelio De Laurentiis ha fatto sapere da mesi che il bomber nigeriano sarebbe stato il pezzo pregiato da sacrificare per una campagna acquisti di rafforzamento complessivo dell’organico dei partenopei. Tuttavia, il calciatore a sorpresa non ha ancora trovato una squadra fortemente interessata a lui da pagare la clausola di 130 milioni. Per questo motivo, stando a quanto rivela l’edizione odierna di Tuttosport, potrebbe esserci un accordo tra il giocatore il il club azzurro.

Di seguito le parole del quotidiano: “In avanti, la situazione di Osimhen è notevolmente diversa da quella degli altri giocatori del Napoli. L’attaccante nigeriano è legato da una clausola rescissoria di 120 milioni di euro, ma c’è un accordo con il club per cercare una soluzione d’uscita anche a un prezzo inferiore rispetto alla clausola. Al momento, nessuno ha mostrato un interesse concreto, tuttavia l’obiettivo delle parti coinvolte è trovare una soluzione concordata”.