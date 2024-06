GdS – Il Napoli punta Wesley Gassova: le cifre dell’operazione

Il Napoli punta su Wesley Gassova, giovane talento brasiliano del Corinthians. Attaccante esterno classe 2005, ottime doti fisiche, in questa stagione 4 gol tra Brasilerao, Copa Sudamericana e Copa do Brasil.

Ne ha parlato l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, svelando le cifre richieste dal suo club: “Un talento brasiliano nel mirino del Napoli. Si tratta di Wesley Gassova , attaccante esterno, classe 2005, del Corinthians. In un primo momento le attenzioni del club azzurro verso Wesley Gassova sembravano collegate all’eventuale partenza di Kvaratskhelia. Ma non è quella la base dell’interessamento del Napoli verso il giovane brasiliano che piace molto in Inghilterra ed è stato seguito anche dal Porto. Il Corinthians lo valuta sui 20 milioni di euro. Ma nel suo contratto (scadenza 2027) ci sarebbe un clausola che, in caso di trasferimento a un club europeo, gli permetterebbe di liberarsi versando 10 milioni di euro. Un obiettivo da tener in considerazione nel piano rinforzi del Napoli”.