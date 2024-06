CdS – Mercato Napoli, già deciso il futuro di Natan: la valutazione del club

Un pò a sorpresa, a soli 5 giorni dall’esordio contro il Frosinone, poco più di dodici mesi fa Natan venne ufficializzato dal Napoli. Il difensore brasiliano, reduce da una annata al Red Bull Bragantino, fu la scommessa, poi persa, di Aurelio De Laurentiis. Sostituire il coreano non era affatto semplice, infatti il numero 3 azzurro ha avuto difficoltà ad integrarsi con il gioco e l’andatura mediocre da parte di tutto il club non lo ha aiutato sotto nessun punto di vista. Così tra i vari partenti del reparto difensivo rientra anche Natan, come rivela l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport.

Di seguito le parole del quotidiano: “In ogni caso il reparto arretrato verrà profondamente rinnovato e la conferma arriva anche dalla lista dei partenti. Tra questi, c’è anche Natan per il quale si sono interessate diverse società italiane e brasiliane. Ma in questa fase il Napoli non cambia idea: per il centrale 23enne, valutato sui 10 milioni di euro, verranno considerate solo offerte a titolo definitivo”.