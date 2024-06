Il Mattino – Napoli, Lukaku vuole Conte e il Chelsea abbassa le pretese

Il futuro di Romelu Lukaku potrebbe essere ancora una volta in Italia, dato che l’attaccante di proprietà del Chelsea piace molto a Milan e Napoli. Il belga è un uomo di fiducia di Conte. Il giocatore ha una clausola da 37,5 milioni di sterline (44 milioni di euro) ma il Chelsea ha bisogno di far cassa in fretta e, stando a quanto rivela l’edizione odierna de Il Mattino potrebbe accontentarsi anche di 20-25 milioni, sicuramente non di un prestito.

Di seguito quanto riportato dal quotidiano: “L’attaccante del Chelsea non ha chiuso la porta in faccia a nessuno, ma la sua corsia preferenziale porta ad Antonio Conte. Insomma Romelu vuole il Napoli e ora bisogna trovare la squadra con il Chelsea. Il club di Todd Boehly rifiuta un nuovo prestito, chiede(va) l’intero importo della clausola (44 milioni) ma anche i blues adesso sembrano disposti ad abbassare i pretesi. Con 35 milioni di euro, insomma, l’affare può andare in porto”.