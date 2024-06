TuttoSport – Il Napoli spinge su Dragusin: il giocatore ha già detto “sì”

Il Napoli sta esaminando diversi profili per la difesa. Tra le varie opzioni sono rinate le attenzioni per Radu Dragusin, 22enne, romeno, impegnato all’Europeo, ex Genoa, Sampdoria e Juventus, ora al Tottenham, ma desideroso di tornare a giocare in A.

L’edizione odierna di Tuttosport ha rivelato la volontà del giocatore: “Si attende di conoscere l’esito del colloquio tra Radu Dragusin e l’allenatore del Tottenham prima di prendere una decisione definitiva, considerando che il difensore rumeno avrebbe già espresso al suo agente il desiderio di un eventuale trasferimento al Napoli”.