CdS – Il Napoli insiste per Buongiorno: ecco la nuova offerta degli azzurri

Alessandro Buongiorno pian piano si avvicina al Napoli. Il difensore, richiesto espressamente da Antonio Conte, dovrebbe essere il fiore all’occhiello della campagna acquisti del club partenopeo e per questo il club azzurro sta lavorando per accorciare le distanze che ci sono con il Torino. Così, stando a quanto rivelato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport i partenopei vogliono accelerare con una nuova proposta: “Il calciomercato del Napoli segue le direttive tracciate dal condottiero salentino, sempre in costante contatto con il ds Manna. E così, negli ultimi giorni, è stata aumentata l’offerta per il difensore Alessandro Buongiorno fino a 35 milioni con bonus, a fronte di una richiesta complessiva di 45 del Torino. La distanza tra domanda e proposta si è quindi ridotta con il Napoli forte del sì del ragazzo che, da tempo, ha sposato il progetto di Antonio Conte”.