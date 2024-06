CdS – Hermoso, Napoli ancora vivo: una richiesta non permette l’affondo

Come riportato dall’l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, la trattativa Mario Hermoso per il Napoli non è totalmente tramontata. Il calciatore, appena 29enne, dal 1 luglio sarà libero dai vincoli contrattuali dell’Atletico Madrid e potrà decidere quale sarà la sua prossima destinazione. Lo stipendio del calciatore si aggira attorno ai 4 milioni di euro ma il nodo principale da dover risolvere è relativo anche alle commissioni degli agenti.

Di seguito le parole del quotidiano: “Mario Hermoso, 29 anni, altro difensore spagnolo svincolato dopo il ciclo all’Atletico Madrid non viene poi perso di vista, anche se le richieste per le commissioni del suo entourage sono ritenute ancora eccessive dalla società”.