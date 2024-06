Come riporta Gianluca Di Marzio, Alessandro Zanoli è sempre più vicino al Genoa. Il terzino, che ha giocato l’ultima stagione in prestito alla Salernitana, non rientra nei piani di Conte e questa volta il suo addio potrebbe essere definitivo. La formula per chiudere l’affare è quella del prestito con obbligo di riscatto fissato a 7 milioni di euro.