Come riporta Tuttosport, il Napoli vuole il baby talento della Sampdoria Leoni. ADL è pronto a prenderlo è lasciarlo in prestito ai blucerchiati per almeno un anno: “Il Napoli sta sta spingendo per chiudere l’operazione già in estate, con il calciatore che resterebbe in Liguria per crescere e farsi le ossa. La Samp ha bisogno di monetizzare e visto i tanti club interessati potrebbe scatenarsi un asta. Se prima potevano bastare 4 milioni, adesso ne servono almeno 5-6.