Sky – Napoli e Milan pronti a contendersi Lukaku, il punto

Gianluca Di Marzio, giornalista Sky, ha riportato sui propri social la notizia che Napoli e Milan siano in sfida per accaparrarsi Lukaku. Ecco cosa ha scritto:

“Il Napoli non può fare l’operazione se non vende prima Osimhen, ma bisogna capire quanto tempo ci vuole per cedere il nigeriano perché il mercato della Premier ancora non deve partire. Lukaku andrebbe volentieri da Conte ma il Milan ha il fattore tempo dalla sua e un ottimo rapporto con il Chelsea, che però non apre al prestito. Magari apre ad uno sconto rispetto ai 44 milioni, magari scende a 30 milioni, ma Lukaku deve anche abbassare il suo standard di ingaggio come quando è andato all’Inter e alla Roma. Se Lukaku vuole aspettare la fine dell’Europeo è chiaro che torna in campo seriamente il Napoli, ma il Milan fa sul serio”.