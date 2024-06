Come riporta Repubblica, oggi potrebbe essere una giornata importante per quanto riguarda il rinnovo di Kvaratskhelia. ADL, Manna e Chiavelli arriveranno in Germania nel pomeriggio per discutere in prima persona con il suo procuratore Mamuka Jugeli. La proposta del Presidente è quella di un prolungamento (fino al 2028) a 4,5 milioni di euro l’anno. Il calciatore ne chiede 7, la sensazione è che ad una cifra leggermente superiore ai 5 milioni si possa chiudere.