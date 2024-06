Come riporta la Gazzetta dello Sport, il Napoli e il Bari potrebbero chiudere due operazioni di mercato nei prossimi giorni. Gli azzurri sono pronti a dare in prestito due giovani molto interessanti per farsi le ossa in Serie B. Si tratta di Giuseppe Ambrosino, attaccante che ha già preso parte a qualche ritiro con il Napoli in passato con Spalletti e Lorenzo Sgarbi, in prestito all’Avellino nell’ultimo anno dove ha messo ha segno 7 reti.