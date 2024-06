Tiribocchi: “Lukaku conosce benissimo Conte, ma quei 31 anni..”

L’ex calciatore Simone Tiribocchi si è espresso oggi sulle frequenze di Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli:

“Lukaku o Dovbyk? Lukaku ormai lo conosciamo, sarebbe l’ennesima piazza calda in cui va in Italia e conosce benissimo Conte, anche se il suo atteggiamento del corpo inizia a preoccupare un po’ perché ha 31 anni. Dovbyk non conosce il calcio italiano e si dovrebbe aspettare un po’ di più, e sappiamo le esigenze di Conte di avere giocatori pronti. Dobbiamo vedere se il rapporto umano tra Conte e Lukaku prevarrà alla fine”.