Alvino: “Con l’arrivo di Conte il Napoli apre ad un mercato diverso”

Il giornalista Carlo Alvino ha rilasciato delle dichiarazioni a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli:

“Rafa Marin già lo possiamo considerare un giocatore del Napoli perché l’accordo è totale con questa formula particolare. Conte sa quello che vuole e sa che quello che vuole è nelle possibilità della SSC Napoli. Anche l’operazione Spinazzola che il Napoli sta portando avanti e procede in maniera abbastanza spedita, va nella linea di una rivoluzione vera e propria. Il Napoli è sempre stato restio ad andare su parametri zero con qualche annetto in più, stavolta l’arrivo di Conte apre anche ad un mercato diverso che è quello degli svincolati“.