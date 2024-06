Scotto: “Osimhen vuole restare in Europa ma non ci sono offerte concrete”

Continua a tenere banco in casa Napoli la situazione Osimhen. Il Napoli è pronto a cedere il suo bomber, ma al momento offerte concrete non sono arrivate. Giovanni Scotto, giornalista de Il Roma, ha parlato del nigeriano in un post sui social: “La situazione più incerta è quella di Osimhen: ad oggi non ha offerte concrete. E’ stato proposto allo United e al Paris Saint Germain, ma si aspetta l’apertura del mercato in Arabia per valutare tutte le piste. L’attaccante non è più nel “giro” degli attaccanti più richiesti, ma vuole restare in Europa. Senza novità sarà convocato normalmente, ma lui vuole andare via e il Napoli punta a cederlo”.