Alessandro Zanoli rientrerà dal prestito alla Salernitana, ma probabilmente non resterà in azzurro. Al momento è chiuso a destra da Di Lorenzo e Mazzocchi e difficilmente riuscirebbe a ritagliarsi dello spazio. Il giornalista Nicolò Schira ha rivelato su X quale potrebbe essere la sua prossima squadra: “Alessandro Zanoli si avvicina sempre più al Genoa da Napoli in prestito con diritto di riscatto“.

