Alfredo Pedullà, esperto di calciomercato, ha fornito altri aggiornamenti sulla telenovela Di Lorenzo-Napoli. Oggi il summit tra il suo agente Giuffredi e la società, con la presenza anche del presidente De Laurentiis. Queste le parole di Pedullà:

“Non mi risulta disgelo tra Napoli-Di Lorenzo, sono sempre fermi sullo stesso punto. La volontà del terzino è chiara: vuole andare via, la Juventus è in pole per acquistarlo, il club azzurro vuole trattenerlo. Ci saranno altre novità”.