KKN, De Maggio: “Nel pomeriggio incontro ADL-Giuffredi, si cerca di sistemare la questione”

La posizione di Giovanni Di Lorenzo al Napoli resta in bilico. Valter De Maggio ha rivelato gli ultimi aggiornamenti ai microfoni di Radio Goal: “Ieri c’è stato un faccia a faccia tra ADL e Giuffredi. Ci sono stati dei piccoli passai avanti per quanto riguarda la situazione Di Lorenzo. Oggi previsto un altro vertice con il procuratore all’Hotel Parker’s per cercare di risolvere al più presto la questione. Questa sera arriverà Conte e potrebbe cenare con il Presidente e Giuffredi. Il tecnico ha chiesto a più riprese la permanenza di Di Lorenzo e Kvara, a patto però che anche i giocatori siano convinti”.