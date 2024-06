Kiss Kiss Napoli – Rifiutati 34 milioni per Buongiorno: a 38 più bonus si può chiudere

Il Napoli continua a seguire Alessandro Buongiorno. Il granata è l’obiettivo numero uno per la difesa, ma al momento la trattativa stenta a decollare. Secondo quanto riportato da Valter De Maggio a Kiss Kiss Napoli, gli azzurri avrebbero offerto al Torino 34 milioni di euro, che Cairo ha prontamente rifiutato. Il patron chiede almeno 40 milioni per il suo calciatore, ma la sensazione che a 38 più bonus si possa chiudere. Fortunatamente per il Napoli, Buongiorno non ha ancora mai giocato in questo Europeo e il suo prezzo non ha potuto subire un ulteriore impennata come si auguravano da Torino.