La Repubblica – Manchester United su Osimhen, il Napoli gradirebbe Greenwood come contropartita

Stando a quanto riportato da La Repubblica, i Red Devils seguono con attenzione Osimhen e sarebbero pronti a inserire Mason Greenwood nella trattativa: “Resta il Manchester United, che ha bisogno di un attaccante capace di fare la differenza. Osimhen è nei radar da almeno un anno e mezzo, ma l’operazione non si è mai concretizzata per i costi alti dell’operazione. Ma la nuova gestione del club ha bisogno di un colpo importante e Osimhen lo sarebbe. Al Napoli non dispiacerebbe neanche una contropartita tecnica per abbassare il “ cash” e realizzare una plusvalenza di livello. Non è un mistero che al ds Giovanni Manna piaccia Mason Greenwood. L’attaccante dal talento cristallino si è rilanciato al Getafe dopo le accuse di violenza domestica e stupro che ne avevano ovviamente rallentato l’ascesa ad Old Trafford. Lo seguono sia Juventus sia Lazio: rappresenta un’occasione. Il contratto in scadenza nel 2025 impone una cessione immediata“.