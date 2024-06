Cds – Napoli, ritorno di fiamma tra la Fiorentina e Simeone

Secondo il Corriere dello Sport, la Fiorentina per l’attacco starebbe pensando a Giovanni Simeone, che ha già indossato in passato la maglia Viola: “Per l’attacco c’è un’ipotesi della prima ora come Mateo Retegui (sì, gioca nella Nazionale azzurra, ma le radici sono al di là dall’Oceano Atlantico) e una delle ultime ore come Giovanni Simeone, che sarebbe poi un ritorno per essere stato a Firenze dal 2017 al 2019. Attaccanti, i più ricercati, i più desiderati, al ricordo di quello che è stato e ha fatto Batigol (o lo stesso Bertoni, ma anche Ramon Diaz) e magari ritrovarlo“.