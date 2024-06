Il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul futuro di Stanislav Lobotka: “Il Napoli, insomma, può respirare. Sia chiaro: anche Lobo rientra nella lista degli incedibili di Conte e non ci sarebbe discussione, come Kvara e Di Lorenzo non è sul mercato, ma quantomeno in questa fase già piena di storie tese e di comunicati infastiditi del club, godere di un po’ di ossigeno e di aria serena fa bene all’umore”.