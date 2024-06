Cds – Conte infastidito dai “casi” Di Lorenzo e Kvara, li ritiene incedibili

Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, il nuovo tecnico azzurro considera incedibili sia Di Lorenzo che Kvaratskhelia: “Antonio Conte sarà presentato ufficialmente mercoledì, a Palazzo Reale, e per la prima volta parlerà in maniera approfondita delle emozioni e degli obiettivi solamente anticipati all’epoca della firma del contratto attraverso i canali social del club. E inevitabilmente anche dei casi che agitano l’estate. Il Napoli è già suo, se l’è preso e ci sta lavorando con passione e senza sosta a distanza, al telefono, ma i giorni del raduno s’avvicinano e il signor Antonio è piuttosto infastidito – per usare un eufemismo – dalle questioni che riguardano Di Lorenzo e Kvaratskhelia. Due pilastri del suo progetto, due imprescindibili che però vivono momenti diversamente delicati: entrambi vogliono andare via, entrambi sono stati bloccati. Ha ribadito la loro incedibilità, direttamente agli interessati e indirettamente agli agenti, e la società ha fatto la medesima cosa pubblicando due comunicati ufficiali. Le storie, però, non possono ritenersi né risolte, né concluse“.