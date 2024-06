Napoli, Zanoli può partire ancora: c’è l’interesse del Genoa

Alessandro Zanoli, terzino del Napoli, ha giocato gli ultimi mesi di campionato con la maglia della Salernitana. Il terzino azzurro però, potrebbe partire di nuovo. Il Genoa infatti sarebbe interessato al giovane terzino, che prima dell’esperienza granata, ha giocato con la maglia della Sampdoria.

Secondo Telenord, il club ligure avrebbe trovato anche l’accordo con gli azzurri, il terzino andrebbe così in prestito oneroso al Genoa per 500 mila euro con l’obbligo di riscatto, che scatterebbe in base alle sue presenze. Il riscatto si avvicinerebbe intorno ai 6 milioni di euro.