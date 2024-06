Il Mattino – Napoli, nuovo assalto a Spinazzola: la risposta del giocatore

La fascia sinistra – di difesa o di centrocampo essa sia – rappresenta un po’ il tallone d’Achille dell’undici titolare targato SSC Napoli. Mario Rui e Mathias Olivera non sembrano godere della massima fiducia. Così, stando a quanto riportato dall’edizione odierna del quotidiano Il Mattino, il club di Aurelio De Laurentiis starebbe pensando a Leonardo Spinazzola.

Il giocatore piace molto ad Antonio Conte che ha cercato di portare già all’Inter durante la sua esperienza in nerazzurro. Spinazzola è in scadenza: per lui anche richieste dall’estero. In giallorosso dal 2019, in questa stagione è sceso in campo in 36 occasioni tra campionato, Europa League e Coppa Italia. Un solo gol per lui, quello messo a segno contro il Milan (sconfitta per 2-1 nel giorno dell’esordio di Lukaku)

Di seguito quanto scritto dal quotidiano: “Il Napoli è tornato alla carica per Leonardo Spinazzola della Roma. Il 31enne cursore di fascia è stato scaricato dal club giallorosso ed a fine mese sarà svincolato. La dirigenza partenopea ragiona su un mini contratto a gettone per il giocatore che – se in condizione – sarebbe utilissimo nello scacchiere di Conte. L’ipotesi di accordo è una sorta di un anno più uno con opzione unilaterale (per il club di De Laurentiis). Spinazzola riflette”.