CdS – Buongiorno ha scelto Napoli, Manna al lavoro per ridurre la distanza con il Torino

Alessandro Buongiorno, classe 1999 capitano del Torino, è il primo nome della lista di Antonio Conte per rinforzare il reparto difensivo del Napoli.

Della trattativa ne ha parlato l’edizione odierna del Corriere dello Sport: “Buongiorno ha già dato la propria disponibilità a Conte in persona, nel corso di quell’incontro casuale andato in scena a Torino a inizio giugno. Cosa manca, dicevamo. L’identità di vedute tra club: il Toro chiede 45 milioni tra base fissa e bonus; De Laurentiis è arrivato a 35 milioni con i bonus. Sullo sfondo, nel frattempo, si allunga qualche ombra: il Newcastle ha preso qualche info e l’Inter un po’ di tempo fa ha chiesto a Buongiorno di attendere. Ma l’unica offerta, vera e importante, è quella del Napoli. Il club granata ha sempre giocato con le parole, dichiarando di non ritenere il giocatore sul mercato, ma che poi sai com’è, si vedrà. E infatti Manna e il collega ds Vagnati si sono incontrati e hanno parlato. E continueranno a farlo: bisogna ridurre le distanze, incontrarsi a metà strada. Il piano del direttore sportivo azzurro è chiaro. Al lavoro, ancora e ancora”.