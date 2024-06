Nuova avventura per Walter Mazzarri dopo il breve ritorno al Napoli. Come scrive Gianluca Di Marzio, il tecnico allenerà il Persepolis Football Club in Iran. Una scelta di vita importante per Mazzarri, alla sua seconda esperienza all’estero dopo il Watford in Inghilterra. Non sarà però il primo italiano ad allenare in questo paese: prima di lui, già Andrea Stramaccioni aveva guidato nel 2019 l’Esteghlal.