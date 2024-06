Sky – Il Napoli scioglie i nodi della recompra per Rafa Marin! I dettagli

Secondo quanto riporta il giornalista Sky Gianluca Di Marzio, il Napoli sta sciogliendo i nodi sui diritti di recompra di Rafa Marin del Real Madrid. La possibile recompra del calciatore alla fine della stagione 2024-2025, non sarà esercitabile. Alla fine della stagione 2025-2026, scatterà e sarà esercitabile per 25 milioni. Alla fine della stagione 2026-2027, salirà a quota 35 milioni. Il club azzurro però potrà contare su una condizione particolare a propria tutela, da esercitare qualora le prestazioni di Rafa Marin convincessero la dirigenza, per complicare e rendere più onerosa la recompra da parte del Real Madrid e non perdere il calciatore. In sostanza, alla fine della stagione 2024-2025 il Napoli potrà aggiungere alla quota che verserà in questa sessione, cioè 10 milioni, anche una “fee” di altri dieci milioni. Se lo farà, la recompra di Marin aumenterà: da 25 a 50 milioni nel 2026 e da 35 a 70 milioni nel 2027.