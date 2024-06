Dopo Rafa Marin, il Napoli segue altri profili in difesa per andare a completare il reparto. Oltre ai soliti Buongiorno e Hermoso, il Corriere dello Sport rivela un interesse per Pongracic del Lecce. Il croato classe 97 sta giocando gli Europei con la sua Nazionale ed è reduce da una buona stagione in Serie A con i Pugliesi. Il Napoli sta cominciando a chiedere informazioni.