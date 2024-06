Gazzetta – Lindstrom ha diverse pretendenti tra cui Fiorentina, Lione e Marsiglia ma Conte vuole valuatarlo

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il futuro di Jesper Lindstrom è ancora da decidere: “Jesper Lindstrom è certamente tra quei calciatori che Antonio Conte vorrà valutare in ritiro prima di prendere una decisione definitiva sul suo futuro. Sul danese ci sono Lione e Marsiglia con De Zerbi che è un vero e proprio estimatore di Jesper. in Italia, invece, spunta fuori la pista Fiorentina“.