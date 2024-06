Cds – Napoli, in difesa si valuta l’ingaggio di Hummels a parametro zero

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, una nuova idea per la difesa azzurra corrisponde al nome di Mats Hummels, svincolatosi a zero dal Borussia Dortmund: “Dopo Rafa Marin, per il Napoli in difesa si continua a valutare l’idea Mats Hummels: il difensore tedesco, 35 anni, svincolato dopo l’ultima e gloriosa parentesi con il Borussia Dortmund, è al centro dell’ultimo giro di calcio vero. I suoi agenti lo hanno proposto anche alla Roma, al Milan e al Maiorca, la destinazione che a quanto pare coniugherebbe esigenze calcistiche e di vita: è la sua isola prediletta, ha acquistato una mega villa, e ora si trova proprio in vacanza alle Baleari“.