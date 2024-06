Cds – Napoli, firma in arrivo per Marin: capolavoro di Manna, le cifre

Come riporta Il Corriere dello Sport, il Napoli ha chiuso per Rafa Marin, difensore del Real Madrid: “Napoli e Real hanno raggiunto l’accordo ieri e ora, ovviamente, comincerà il carteggio, lo scambio dei contratti e l’iter burocratico che porterà gradualmente alla firma. In programma con ogni probabilità la prossima settimana alla Filmauro di Roma, casa De Laurentiis, con il consueto passaggio alla clinica di via Trionfale del prof Mariani per le visite mediche. L’agenda è in evoluzione, si vedrà. La certezza, però, è che mercoledì alla presentazione Conte avrà un altro argomento da trattare. Rafa costerà più o meno 11 milioni e firmerà fino al 2029; il Real potrà esercitare l’opzione di riacquisto tra due anni, nel 2026, a 25 milioni, e tra tre anni, nel 2027, a 35 milioni; se però il Napoli tra un anno deciderà di investire ancora in Marin e verserà un’altra tranche da 10, la recompra schizzerà al doppio del valore o giù di lì. Un gioco di prestigio di mercato ben congegnato con rischi ponderati e garantiti da un’eventuale plusvalenza monstre“.