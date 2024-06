Cds – Manna continua a trattare con l’entourage di Hermoso, ma la trattativa si è raffreddata

Il Corriere dello Sport nell’edizione odierna riporta di come stia continuando il dialogo tra Manna e l’entourage di Mario Hermoso, difensore svincolatosi dall’Atletico Madrid e quindi disponibile sul mercato a parametro zero: “L’altro svincolato, quello che poi Manna tratta da tempo, è lo spagnolo Mario Hermoso, 29 anni compiuti martedì in Sardegna: dopo aver chiuso il ciclo con l’Atletico Madrid, Hermoso è al bivio di una scelta che lui intende capitalizzare. Sì. Ma i parametri dell’operazione sono considerati ancora elevati e dunque la storia è finita in frigo, non ancora in freezer: Manna continua a parlare, tiene aperta la porta, ma i costi devono rientrare nel range ritenuto corretto secondo i criteri del Napoli“.