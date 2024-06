Cds – Buongiorno ha parlato con Conte; il difensore è pronto a lavorare con il nuovo tecnico azzurro

Come riporta il Corriere dello Sport nell’edizione odierna, il difensore del Torino Alessandro Buongiorno avrebbe già parlato con Antonio Conte, esprimendo tutta la sua voglia di venire a Napoli: “Dopo Rafa Marin, ormai fatta per il suo arrivo, il prossimo obiettivo del Napoli in difesa è Alessandro Buongiorno del Torino. La trattativa è stata innescata da un bel po’, con tanto di super offerta ufficiale da 35 milioni con i bonus e incontro ufficioso (casuale) a inizio giugno in un ristorante di Torino tra il giocatore e Conte. Un bel segnale, quello: il difensore, all’epoca in libera uscita prima di partire per la Germania con la Nazionale e anche festeggiato in occasione del suo venticinquesimo compleanno, spiegò al signor Antonio di essere pronto a lavorare con lui, a Napoli. Un primo passo necessario per provare a portare avanti l’operazione, tutt’altro che semplicissima, con il Torino“.