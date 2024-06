CdM – Rafa Marin in arrivo: dettagli su costo e ingaggio del calciatore

Rafa Marin sarà il primo acquisto del Napoli. Già definiti tutti i dettagli col Real, inclusa la recompra a favore dei madrileni a partire dal 2026. Il corriere del Mezzogiorno ha rivelato il costo e l’ingaggio che percepirà il calciatore: “La trattativa procede in maniera spedita, il Napoli è pronto ad un investimento di circa 11 milioni di euro per l’acquisto a titolo definitivo con un contratto quinquennale per il difensore della Nazionale Under 21 spagnola che percepirà un ingaggio di 1,2 milione più bonus”.