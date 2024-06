Giovanni Manna è pronto a rivoluzionare la difesa del Napoli. Dopo Rafa Marin, in dirittura dal Real Madrid, il neo direttore sportivo sarebbe alla ricerca di un difensore di piede mancino. Non solo Hermoso, per cui si registra un rallenamento per via del lauto ingaggio e commissioni richieste, sul taccuino di Manna sarebbe finto anche Olivier Boscagli, difensore e centrocampista del PSV, in scadenza tra un anno.

Dopo Marin, arriverà un centrale di piede mancino. Non solo Hermoso, sul taccuino di Manna c’è anche il nome di Olivier #Boscagli, difensore e centrocampista monegasco classe ‘97. Contratto con il PSV in scadenza 2025. pic.twitter.com/WDMSMOXcQt — Gianmarco Giordano (@GianmarcoGio) June 19, 2024